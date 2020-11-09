السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 93,811 إصابة بفيروس كورونا



واشنطن 22 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 93,811 إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 9,808,411 إصابة ،فيما بلغ مجموع الوفيات 236,547 حالة وفاة.

// انتهى //

22:53ت م

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واشنطن 22 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 93,811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1,072 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 9,808,411 إصابة ،فيما بلغ مجموع الوفيات 236,547 حالة وفاة.// انتهى //22:53ت م0219

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