السعودية اليوم / مدير فرع النقل بعسير يتفقد مشروعات الطرق ببيشة



أبها 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري ،اليوم، المشروعات الجاري تنفيذها ومشاريع الصيانة لطرق وزارة النقل في محافظة بيشة.

ووقف المهندس الشراري على مشروع ازدواج طريق بيشة - سبت العلايا (المرحلة الأولى )، منوهاً بالجهود المبذولة لإزالة جميع العوائق التي اعترضت بداية المشروع، والعمل على إنجازه خلال المدة المحدد له دون الحاجة إلى أي تمديد، كما تفقد مشروع ازدواج طريق بيشة - خميس مشيط، ومشروع الاستكمال للمقاول نفسه (الذي يمثل مرحلتين من أربع مراحل مقررة لتنفيذ المشروع)، مثمناً الجهود المبذولة من المقاول في إيجاد الحلول وتخطي العقبات التي أسهمت في فتح مناطق عمل جديدة.

وأكد مدير النقل بعسير، أن هذه الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر ، وبمتابعة من معالي نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي ، بما يكفل سير العمل بالمشاريع على أكمل وجه والوقوف على مدى تنفيذ المقاولين المشاريع وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية وتذليل جميع ما يعترض سير العمل من عوائق، مبيناً رصد عدد من الملحوظات في تحويلات مشروع ازدواجية طريق بيشة - خميس مشيط وتم التوجيه برفع مستوى السلامة المرورية على الطريق بما يحقق حركة مرور آمنة وفق المواصفات ووفق متطلبات السلامة المرورية في مناطق العمل، كما جرى لفت نظر أحد المقاولين لتدني نسبة الإنجاز ونقص الجهاز الفني والآلي بالمشروع ومنح مهلة 10 أيام لتلافي الملحوظات وتقديم الدعم المطلوب وإعادة برمجة الأعمال بما يرفع نسب الإنجاز ويؤكد جدية المقاول بسرعة التنفيذ، أو البدء في إجراءات سحب المشروع وفق النظام وإعادة الترسية.

وعقب ختام الجولة، زار مدير فرع وزارة النقل بمنطقة عسير ،فرع الوزارة بمحافظة بيشة والتقى بمنسوبيه، مستمعاً إلى شرح من مدير الفرع المهندس عبدالله بن ظافر العمري قدّم خلاله إيجازا عن سير العمل والاحتياجات اللازمة من خدمات مساندة للقيام بالعمل على أكمل وجه.

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22:27ت م

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