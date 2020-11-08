توقيع اتفاقية لإنشاء أول ميناء بحري في شبوة باليمن

الأحد 8 نوفمبر 2020

أفادت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، بأن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وقع الأحد مع شركة ”كيو واي زد“ للتجارة العامة، اتفاقية لإنشاء أول ميناء بحري للمحافظة على شواطئ البحر العربي بمديرية رضوم.



وبحسب الوكالة، فإن الاتفاقية تنص على قيام الشركة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء قنا التجاري، والذي يشمل توفير خزانات عائمة للمشتقات النفطية خلال 60 يوما، وتأمين احتياجات المحافظة منها وبصورة مباشرة.

وتشتمل المرحلة الثانية على بناء أرصفة التفريغ للمشتقات النفطية، مع إنشاء 8 خزانات استراتيجية لخزنها بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى بناء أرصفة النشاط التجاري للميناء.

وأكد محافظ شبوة ”اهتمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك بتنفيذ المشروع الذي تحتاجه المحافظة لتعزيز نشاطها الاستثماري وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها“.

وبحسب وكالة سبأ، ”يقوم عقد الاتفاقية على نظام الإنشاء والإدارة ثم عودة التمليك إلى الدولة“.