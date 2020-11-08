السعودية | الدفعة الأولى من معتمري الخارج يصلون المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك العمرة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وصلت إلى المدينة المنورة اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، حيث بلغ عددهم 37 زائراً من جمهورية باكستان الإسلامية.

وفور وصولهم لمقر إقامتهم، كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزوار بوزارة الحج والعمرة راكان السباعي.

وسيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا”، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الجدير بالذكر أنه وفقاً للخطة الإستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد.

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