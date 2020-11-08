شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مصلى «سنة الطواف» إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بنقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام. جاء التوجيه لمواكبة زيادة أعداد المعتمرين في المرحلة الثالثة، ولتفعيل جميع مسارات المطاف وضمان إنسيابية الحركة.

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