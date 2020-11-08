وصايا استشاري لمواجهة مشاكل الإمساك

2020-11-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يشكو البعض من حدوث الإمساك، وقد يلجؤون إلى تناول بعض المكونات العشبية لتنظيم آلية التغوط ولكن دون فائدة، إذ تستمر المشكلة معهم دون نتيجة، والسؤال: كيف يمكن للفرد مواجهة وعلاج هذه المشكلة؟

أهمية الألياف الغذائية:

وقال استشاري الباطنة الدكتور عصام نادر في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك نسبة كبيرة من الأفراد يعانون من مشكلة الإمساك، وهي في الواقع مشكلة تحدث بسبب النمط الغذائي في الجسم إذ يكون هناك نقص في العديد من المقومات الغذائية التي يحتاجها الجهاز الهضمي لتنظيم آلية عمل التبرز، فلابد أن يتناول الفرد الألياف الغذائية المسؤولة عن تنظيم الجهاز الهضمي فبجانب الطعام الرئيسي يحتاج الجسم إلى الألياف التي تتواجد بكثرة في الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى تناول كمية من الماء، كما أن ممارسة الرياضة 4 مرات على الأقل أسبوعيًّا ومنها المشي لمسافات طويلة والسباحة يساعدان على التخفيف من حدة مشاكل الإمساك.

فواكه للجهاز الهضمي:

وحول الفواكه التي تساعد على تنظيم آلية الجهاز الهضمي أوضح أنها:

⁃ التفاح إذ يحتوي على كميات عالية من البكتين التي يعد لها الكثير من الآثار الإيجابية على الصحة المعوية، وتسهيل عملية تفريغ الأمعاء.

⁃ الخوخ، ويعد من أكثر الأطعمة استهلاكًا للتخلص من مشاكل الإمساك أو لتفاديها.

⁃ البرتقال، وهو مصدر ممتاز لفيتامين C، وغني بالألياف الغذائية والماء مما يساعد في محاربة الإمساك.

⁃ التين، وهو يسهل الهضم ويحتوي على الألياف الغذائية ويساعد الأشخاص المصابين بالإمساك.

الفئات المعرضة للإمساك:

وحول أكثر الفئات عرضة للإمساك قال: إن هناك فئات أكثر عرضة للإمساك عن غيرهم وهم كبار السن؛ لأنهم أقل نشاطًا ولديهم أمراض كامنة ويأكلون وجبات غذائية فقيرة، وهناك المرضى إذ إن هذه الفئة غالبًا ما يعانون من حالات طبية تؤدي إلى صعوبة في حركة الأمعاء، كما أن الأطفال أكثر عرضة لمشكلة الإمساك من البالغين بسبب الأكل وقلة تناول الماء، والحوامل أيضًا يعانين من المشكلة بسبب التغيرات الهرمونية والضغط على الأمعاء من الطفل المتنامي.

وصف الملينات الدوائية:

وأكد الدكتور نادر أن الطبيب قد ينصح ببعض الملينات الدوائية للمساعدة في تليين البراز وذلك لفترة قصيرة وعند اللزوم حتى لا يتعود القولون والجسم على ذلك، كما ينصح بتناول الزبادي والفواكه التي تحتوي على نسب عالية من الألياف.

