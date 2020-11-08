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لملاك الإبل.. الاختلاط بمنقيتك عند ظهور أعراض كورونا قد يجعلها تنقل الفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نادي الإبل أن الحيوانات معرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إعدام 17 مليونًا من حيوان المنك بسبب تفشي الفيروس بينها في الدنمارك.
وتابع نادي الإبل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: ننوه ملّاك الإبل بضرورة أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة منقياتهم.
وقال نادي الإبل: اختلاطك بمنقيتك عند ظهور أعراض فيروس كورونا عليك قد يضر المنقية ويجعلها أكثر عرضة لنقل الفيروس للبشر المخالطين لها ولنوادر الإبل في المنقيات المجاورة.
كانت الدنمارك قالت هذا الأسبوع: إنها تعتزم إعدام كل حيوانات المنك لديها، وأعلنت إجراءات عزل جديدة صارمة في شمال البلاد لمنع انتشار الفيروس المتحور من الحيوان إلى الإنسان.
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