استشاري لمرضى الربو: احذروا البرجس

2020-11-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأمراض الصدرية الدكتور وائل عبدالباري، من الرسالة المتداولة بين أفراد المجتمع عبر الواتساب ومفادها أن عشبة البرجس تعالج الربو وحساسية الصدر.

وأكد عبدالباري في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن كل ما جاء في الرسالة غير مثبت علميًّا أو مثبت عبر طب البراهين، وأن من يدعي ذلك هدفه تضليل المرضى.

عشبة البرجس قبارية:

ولفت إلى أن هناك عدة أسماء تتميز بها عشبة البرجس حسب البلد الذي نمت فيه، فهي تسمى الأصف أو الشفلح أو القبار، أما اسمها العلمي فهو Capparis spinosa، وتنتمي عشبة البرجس للفصيلة القبارية، وتنمو هذه العشبة في الشواطئ الصخرية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بأنها تتحمل أقسى الظروف؛ لذلك تنمو أيضًا في المناطق الجافة والجبلية والكلسية.

مخاطر الأمراض الأخرى:

وأشار إلى أن بعض المرضى للأسف ينخدعون بسرعة ويستجيبون لأي علاجات خارجية غير مبنية على طب البراهين، فهم يريدون التشافي بسرعة، وهذا الأمر بيد الله فيلجؤون إلى تناول الأعشاب وترك العلاج الدوائي وذلك بنصيحة الأصدقاء والمجربين، وحقيقة الأمر أن جميع المرضى الذين يجربون الأعشاب يعودون للدواء مجددًا بعد أن تفشل الأعشاب في علاجهم، والبعض الآخر يعود معانيًا من أمراض أخرى في الكبد أو الكلى أو القلب وذلك نتيجة الأعشاب.

أدوية لمواجهة الربو:

وأكد عبدالباري أن علاج الربو وحساسية الصدر قائم على الأدوية وجلسات البخار وموسعات الشعب الهوائية وأدوية إزالة البلغم، وكلها جرعات مقننة يأخذها المريض وفق الروشتة المحددة له، لذا ينصح جميع مرضى الربو وحساسية الصدر بعدم خوض أي تجارب متعلقة بالأعشاب، فالفئة المروجة للأعشاب هدفها تضليل المرضى وإبعادهم عن الطب القائم على البراهين.



