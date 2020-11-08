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وصول الدفعة الثالثة من معتمري إندونيسيا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة
خضعوا للعزل الطبي المحدد بثلاثة أيام
متابعات الخليج 365 - واس
وصلت الدفعة الثالثة من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
ومع وصول المعتمرن الإندونيسيين إلى العاصمة المقدسة بدأ تطبيق الإجراءات والاجترازات الصحية المنظمة لهم، وذلك بخضوعهم للعزل الطبي المحدد بثلاثة أيام، قبل أدائهم مناسك العمرة، في أحد الفنادق التي جهزت لهذا الشأن، إذ روعي في التجهيزات أن تكون وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحتهم.
من جهتها أكدت وزارة الحج والعمرة أنها سخرت إمكاناتها كافة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمتهم، ومن ذلك تهيئة الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة المعتمرين والتأكد من أدائهم لمناسك عمرتهم وعباداتهم في الحرمين الشريفين في أجواء آمنة وصحية وروحانية.
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