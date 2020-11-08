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مذكرة تفاهم لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية
وقعتها الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة الأميرة العنود
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية للعمل على مبادرة معالجة التشوه البصري، بهدف تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتشجيع العمل التطوعي، وتفعيل دور المنظمات غير الربحية في المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية بإزالة كافة أنواع التشوه البصري وإزالة الكتابات على الجدران من خلال مجموعة من المتطوعين والفرق التطوعية، إضافة إلى نشر الوعي والتفاعل المجتمعي والعمل على تفعيل البرامج التقنية لرصد المخالفات لضمان استدامة المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود الوزارة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.
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