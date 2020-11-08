طريقة التسجيل في الراجحي أون لاين والشروط المطلوبة

في دقائقٍ معدودةٍ، يُمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، التسجيل في الراجحي أون لاين عبر الموقع الإلكتروني للمصرف على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، وبالتالي الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية، وإمكانية تحويل الأموال للآخرين أو للحسابات في البنوك الأخرى، وإصدار بطاقة للشراء، والاستفادة من العروض التمويلية للمصرف، ودفع الفواتير الشهرية، والشراء من الإنترنت، إضافة إلى الكثير من الخدمات.

ويُعد alrajhibank أحد أشهر المصارف الإسلامية في السعودية والعالم، وقد بدأ نشاطه قبل 6 عامًا، في مدينة الرياض، ثم ما لبث أن توسع حتى وصل عدد فروع للرجال والنساء إلى أكثر من 500 فرع في جميع المناطق والمدن، لتلبية خدمات الوافدين والمقيمين على حدٍّ سواء.

طريقة التسجيل في الراجحي أون لاين

وننشر من خلال موقعنا، طريقة التسجيل في الراجحي أون لاين 1442هـ، خِدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على خدمات هذا المصرف، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية جيب الولوج إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت.

علينا بعد ذلك، الدخول على صفحة إنشاء الحساب.

ثمّ نوافق على شروط والأحكام.

ونختار الجنسية، ونوع الهوية، ثم ندخل رقم الهاتف الجوال.

بعد ذلك نختار اللقب، وندخل البريد الإلكتروني، وأقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة خلال 30 يومًا.

يجب بعد ذلك، إدخال الراتب الشهري، ورمز التحقق، وننقر على التالي.

تصل بعد ذلك رسالة التحقق من الهوية، وننقر على نعم، لتصل رسالة على الهاتف بها رمز التحقق.

كما يجب إدخال الرمز الذي وصلنا في مكانه المخصص، وننقر على التالي.

فيما يلي ذلك إكمال إدخال البيانات الخاصة بالعميل، والنقر على التالي.

من المهم أيضًا، إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر، والنقر على التالي.

الذهاب بعد ذلك، إلى خدمة أبشر لتوثيق المعلومات، وننقر على تنفيذ.

أخيرا، ظهور صفحة نسجل من خلالها الدخول.

شروط إنشاء حساب في alrajhibank