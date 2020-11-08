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التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد، اليوم الأحد، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي - العراقي.
وتفصيلاً، بحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:44 PM
على هامش أعمال المجلس التنسيقي بين البلدين المقام في بغداد"الخريف" يبحث مع وزير الصناعة العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد، اليوم الأحد، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي - العراقي.
وتفصيلاً، بحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.
، "الخريف" يبحث مع وزير الصناعة العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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