، "الخريف" يبحث مع وزير الصناعة العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش أعمال المجلس التنسيقي بين البلدين المقام في بغداد

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد، اليوم الأحد، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي - العراقي.

وتفصيلاً، بحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.