، قتيلان وجرحى إثر قصف تركي استهدف موقعين بمنطقة جبلية شمالي العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفر عن مقتل قيادي وإصابة 5 عناصر آخرين جميعهم من العمال الكردستاني

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن طائرات تركية استهدفت موقعين وسيارة في منطقة جبلية تابعة لقضاء سنجار غربي مركز نينوى شمال العراق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن القصف التركي استهدف موقعين لعناصر حزب العمال الكردستاني وسيارة تقل قيادي بارز من الحزب، في منطقة باري غربي ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى.

وأضاف المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل القيادي في السيارة، وعنصر مهم، وإصابة أكثر من 5 عناصر آخرين جميعهم من العمال الكردستاني.

وتنفذ القوات التركية، في السنوات الماضية، عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعدهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردًا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.