محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 71119 والوفيات 1873 شخصًا سجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألفًا و873 وفاة. 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:45 PM إجمالي الإصابات 71119 والوفيات 1873 شخصًا تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة سجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألفًا و873 وفاة. الكلمات المفتاحية ، تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.