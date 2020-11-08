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محمد بن مسعود - الدمام - حقق نادي مكة بطولة المملكة لرفع الأثقال للإعاقة البصرية التي اختتمت أمس السبت في جدة وأقيمت على مدار 3 أيام ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية، وحل ثانيًا نادي جدة وفي المركز الثالث نادي الأحساء.
وفي فئة الإعاقة الذهنية جاء نادي جدة في المركز الأول , وحل ثانيًا نادي المدينة, وفي المركز الثالث نادي الأحساء، وتوج الفائزين نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال باللجنة البارالمبية السعودية بندر المغيصيب.
وتُوج نادي عسير ببطولة المملكة لكرة الطاولة للدرجة الممتازة وحل ثانيًا نادي المدينة المنورة وفِي المركز الثالث نادي الشرقية ، اليوم في الصالة نفسها, فيما حقق نادي الأحساء المركز الأول للدرجة الأولى وجاء في المركز الثاني أندية الرس وعسير ومكة ، وتوج الفائزين رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية السعودية علي الغامدي.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:25 PMمكة وجدة أبطالاً للأثقال لذوي الإعاقة .. وعسير يُتوج بممتاز الطاولة والأحساء للأولى
حقق نادي مكة بطولة المملكة لرفع الأثقال للإعاقة البصرية التي اختتمت أمس السبت في جدة وأقيمت على مدار 3 أيام ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية، وحل ثانيًا نادي جدة وفي المركز الثالث نادي الأحساء.
وفي فئة الإعاقة الذهنية جاء نادي جدة في المركز الأول , وحل ثانيًا نادي المدينة, وفي المركز الثالث نادي الأحساء، وتوج الفائزين نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال باللجنة البارالمبية السعودية بندر المغيصيب.
وتُوج نادي عسير ببطولة المملكة لكرة الطاولة للدرجة الممتازة وحل ثانيًا نادي المدينة المنورة وفِي المركز الثالث نادي الشرقية ، اليوم في الصالة نفسها, فيما حقق نادي الأحساء المركز الأول للدرجة الأولى وجاء في المركز الثاني أندية الرس وعسير ومكة ، وتوج الفائزين رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية السعودية علي الغامدي.
، مكة وجدة أبطالاً للأثقال لذوي الإعاقة .. وعسير يُتوج بممتاز الطاولة والأحساء للأولى ،
المصدر : الخليج 365
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