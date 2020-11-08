محمد بن مسعود - الدمام - مراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي: أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقلاً عن ‏قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي؛ لتسهيل حركة الطائفين، ومراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:33 PM مراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي: قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي لتسهيل حركة الطائفين قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي لتسهيل حركة الطائفين أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقلاً عن ‏قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي؛ لتسهيل حركة الطائفين، ومراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. الكلمات المفتاحية ، قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي لتسهيل حركة الطائفين ،

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