محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 256 ألفاً والوفيات 4272 شخصاً سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:32 PM إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 256 ألفاً والوفيات 4272 شخصاً خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

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المصدر : الخليج 365

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