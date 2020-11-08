- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عقد مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي يوم الخميس الماضي 2020/11/5م اجتماعه الثاني في دورته الثالثة عشرة في مقر الأمانة العامة بالرياض بمشاركة (20) عضواً، منهم (10) أعضاء من خارج المملكة عبر الدائرة التلفزيونية.
وناقش الاجتماع عدداً من قضايا العمل الخيري والإنساني وما يتعلق بأعمال الندوة وميزانيتها في المرحلة المقبلة، وتحديث بعض اللوائح المتعلقة بالعمل التطوعي والوظيفي.
يشار إلى أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعاته الدورية لمناقشة المستجدات الطارئة والخطط المستقبلية لأعمال وبرامج الندوة بما في ذلك البرامج الخيرية والإنسانية المنسجمة مع رؤية 2030.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:30 PM
ناقش ميزانية المرحلة المقبلة وتحديث بعض اللوائح"أمناء الندوة العالمية" يبحث قضايا التطوع والعمل الإنساني والتنموي
عقد مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي يوم الخميس الماضي 2020/11/5م اجتماعه الثاني في دورته الثالثة عشرة في مقر الأمانة العامة بالرياض بمشاركة (20) عضواً، منهم (10) أعضاء من خارج المملكة عبر الدائرة التلفزيونية.
وناقش الاجتماع عدداً من قضايا العمل الخيري والإنساني وما يتعلق بأعمال الندوة وميزانيتها في المرحلة المقبلة، وتحديث بعض اللوائح المتعلقة بالعمل التطوعي والوظيفي.
يشار إلى أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعاته الدورية لمناقشة المستجدات الطارئة والخطط المستقبلية لأعمال وبرامج الندوة بما في ذلك البرامج الخيرية والإنسانية المنسجمة مع رؤية 2030.
، "أمناء الندوة العالمية" يبحث قضايا التطوع والعمل الإنساني والتنموي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمناء الندوة العالمية" يبحث قضايا التطوع والعمل الإنساني والتنموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.