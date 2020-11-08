بالفيديو.. سيول قوية في وادي ساحوق غرب القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، جريان سيول قوية في وادي ساحوق غرب القصيم، إثر هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.
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