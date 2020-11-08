شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول قوية في وادي ساحوق غرب القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، جريان سيول قوية في وادي ساحوق غرب القصيم، إثر هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.