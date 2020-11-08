شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يخترع خوذة ذكية تساعد مرضى الشلل على التحكم في الأجهزة بالعين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تحدث مهندس الروبوتات وأنظمة البرمجة، فيصل العتيبي، عن آلية استخدام " الخوذة الذكية " الخاصة بمساعدة مرضى الشلل في التحكم بالأجهزة عبر الإنترنت.

وقال " العتيبي " خلال حديثه لبرنامج " ساعة شباب " إن الخوذة تحتوي على عدد من الأنظمة والخيارات التي تلبي احتياجات المرضى، سواء كانت رغبتهم الاتصال بذويهم أو التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة المحيطة.

ولفت إلى أن بعض التجارب أظهرت نتائج جيدة، حيث تمكن المُجربين من تشغيل وإطفاء النور من خلال إغلاق العين وفتحها، موضحا أنه أجرى تجربة لإرسال تغريدة مُعدة على تويتر من خلال حركة العين فقط.