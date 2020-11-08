شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف عن تغيير عداد الكهرباء بدون أذنه.. وكادت تحدث كارثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى مواطن تفاصيل تعرض حياة والده المريض للخطر بسبب انقطاع التيار دون إنذار مسبق أو إعلام صاحب العداد من قبل شركة الكهرباء.
وقال المواطن منصور عبدالله المنصور: إنه فوجيء عند رجوعه المنزل بحدوث تغيير بعدادات الكهرباء وانقطاعها لفترة من الزمن كادت أن تؤثر على حياة والده المريض ، مؤكدا أن رفع شكوى رسمية إلى شركة الكهرباء.
ونشر المواطن فيديو عرض خلاله الأجهزة التي يستخدمها والده، متسائلًا: "ماذا لو حدث أي مكروه لوالدي بسبب انقطاع الكهرباء؟".
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