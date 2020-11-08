شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشكو من تأخر استلام مستحقاته رغم صدور حكم شرعي قبل عامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مواطن متضرر من تأخر استلام مستحقاته، إنه صدر له حكم شرعي ضد شركة بتعويض قيمته 623 ألف ريال في 10/ 08/ 1440.

وقال المواطن خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : حتى الآن لم أتمكن من استلام مستحقاتي، من الشركة، رغم صدور الحكم.

وأضاف : قاضي التنفيذ في المحكمة قام بإجراءات أولا أعلان أن الشركة مضروبة، وطالب بإفصاح عن املاك الشركة وحسابها، واوقفه.

وتابع : ولم ينفذ الحكم رغم صدوره، وبالرغم من أن الحكم قراءه قاضي التنفيذ، ويفترض أن قاضي التنفيذ يستكمل الإجراءات.