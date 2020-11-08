شكرا لمتابعة خبر عن سر إصرار الفتاة التي احترقت سيارتها بالخبر على إحضار حقيبتها من الداخل " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

جازف شاب بحياته لإعادة حقيبة لصاحبتها من سيارة مشتعلة بالنيران في الخبر بالمنطقة الشرقية، مما أثار إعجاب المواطنين الذين وصفوه بالبطل والشجاع.

وقال الشاب عبدالله العتيبي منقذ قائدة السيارة من الحريق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا "، إن الحادث بسبب سيارة أخرى قطعت الإشارة وأدت إلى دخول سيارة يقودها بنات في عمود كهرباء واشتعال الحريق فيها.

وأضاف " العتيبي ":" كنا واقفين بالإشارة بجانب السيارة التي يوجد بها فتاتين وبعد فتح الإشارة، قطعت سيارة أخرى الإشارة من الناحية الأخرى ".

ولفت " العتيبي :" حاولت الفتاة تفادي السيارة فاصطدمت بعمود الإشارة نفسه وعلى الفور اشتعلت النيران بالسيارة وهرعت لأخذ الجوال و الشنطة من السيارة المشتعلة وأعطتهما لصاحبتها "

وتابع:" استغربت إصرار الفتاة على إحضار شنطتها ولكن تبين أن بها جوازات سفر، بينما وصل الدفاع المدني بسرعة وحاول إخماد الحريق ".

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