شكرا لمتابعة خبر عن سبب امتناع المملكة عن تهنئة جو بايدن حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

شهدت الساعات الماضية، تساؤلات من وسائل إعلام عالمية عن سبب امتناع المملكة عن تهنئة جو بايدن بفوزه المُحتمل برئاسة أمريكا.

وكان قد أشارت التقارير الأولية إلى فوز "بايدن" برئاسة أمريكا، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن، في حين أن عددًا من الدول قد هنأته بالفعل.

المملكة تتقيد بالبروتوكول..

وأكد محللون سياسيون أن المملكة تنتظر الإعلان الرسمي عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد، مثلها مثل الدول الكُبرى كروسيا والصين.

وتتقيد الدول الكُبرى بالبروتوكول الرسمي، أي حتى نهاية ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب رسمياً، فيما أكد المحللون أنه لو كانت المملكة هنأته مبكرًا لانتقدها خصومها أيضًا!

واتخذت المملكة، هذا الموقف أيضًا في الانتخابات الأمريكية عام 2000، عندما حدثت أزمة بين جورج بوش ومنافسه.

ماذا حدث في انتخابات 2000..

من جانبه، قال الباحث في الشؤون السياسية الدكتور أحمد الفراج، إن " حكومة المملكة العربية السعودية لم تهنئ الرئيس جورج بوش الإبن إلا يوم ١٤ ديسمبر ٢٠٠٠ بعد أن أعلنت المحكمة العليا قرارها بفوزه".

وفي شهر نوفمبر عام 2000، كان الأمريكيون ينتخبون رئيسهم الجديد بين مرشحين رئيسيين تمثلا في الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي ألبرت أرنولد غور الابن.

وكانت أرقام المرشحين متقاربة جدًا في ولاية فلوريدا، واضطر الجميع لانتظار فلوريدا لحسم السباق الرئاسي، التي أعلنت انتصار "بوش"؛ لذلك طالب "آل غور" بإعادة الفرز ليتم ذلك بالفعل وينتصر "بوش" مجددًا.

ولجأ الديمقراطيون للمحكمة العليا بفلوريدا وطالبوا بإعادة فرز يدوي للعديد من الأصوات بالولاية، إلا أنها قررت أن إعادة الفرز اليدوي بالولاية غير دستوري، واستمرت الأزمة شهرًا حتى حصل جورج بوش على أصوات ناخبي فلوريدا، المقدر عددهم حينها بخمسة وعشرين صوتاً، بالمجمع الانتخابي ويفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عقب جمعه 271 صوتاً بالمجمع الانتخابي مقابل 266 لمنافسه آل غور.

موعد تنصيب الرئيس الأمريكي..

ومن المقرر أن يتم تسليم السلطة الأمريكية للرئيس الفائز، في يناير 2021، بصرف النظر عن الفائز من المتنافسين دونالد ترامب وجو بايدن.

وكشف تقرير لموقع "إكسبريس" ترجمته "صدى"، أنه سيتم تنصيب المرشح الفائز رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير 2021.

ومن المتوقع أن يزور بايدن، ترامب في البيت الأبيض قبل تنصيبه حال فوزه، ومن المتوقع أيضا أن يحضر "ترامب" حفل تنصيب بايدن في واشنطن، وبعد ذلك ستُقام مراسم مغادرة ترامب وعائلته من البيت الأبيض.

أما إذا فاز "ترامب" بالانتخابات، فإنه سيظل وعائلته داخل البيت الأبيض ليحكم لمدة أربع سنوات جديدة.