شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على القصيم والمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصد مقطع فيديو الأمطار والسيول تضربان القصيم والمدينة المنورة، حيث بدت الشوارع غارقة في المياه، مما دفع أهالي المنطقتين لمطالبة الجهات المعنية بإرسال سيارات لشفطها.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بجريان على عدة مناطق بالمملكة ومن ضمنها القصيم والمدينة المنورة والجوف وتبوك، وعسير، و جازان والباحة وحائل.

وحذر الدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة المصحوبة بجريان السيول، كما أهاب بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.