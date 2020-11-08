شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تتيح لمنسوبيها تحسين وضعهم الوظيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها تحسين وضعهم الوظيفي، وذلك وفقًا لشروط معينة.

ومن المقرر أن يتم تحسين الوضع الوظيفي لمن حصلوا على مؤهل علمي أعلى وهم على رأس العمل كالانتساب أو الدراسة المسائية أو غيرها إلى المرتبة والمستوى الملائمة لمؤهلهم.

ويتم تحسين الوضع من خلال دخول الموظف في مفاضلات تجريها الوزارة أو الجهات الحكومية.