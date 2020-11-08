شكرا لمتابعة خبر عن شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حددت المديرية العامة للجوازات، شرطين لإتمام تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيم.
وأوضحت الجوازات، أنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر " أفراد، أعمال " قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.
وجاء ذلك رداً على سؤال يقول:" السلام عليكم هل فى الزيارة العائلية المتعددة يتطلب الخروج بعد ٩٠ يوم وبعد ذلك العوده ٩٠ يوم آخرين أو من الممكن التجديد ٩٠ يوم آخرين دون الخروج من المملكة. ".
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