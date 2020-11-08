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ملك السعودية وولي عهده يهنئان بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية

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قالت وكالة الأنباء ، مساء اليوم الأحد، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد ، أرسلا برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن الملك سلمان أشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ملك السعودية وولي عهد، بعث برقية تهنئة إلى كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك سلمان عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين.

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