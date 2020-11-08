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بالفيديو.. الحقيل: ولي العهد يؤكد دائمًا أن ميزة السعودية هي طاقتها الشبابية

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عبر حسابه بتويتر..

قال وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل، إن ولي العهد الأمير يؤكد دائماً أن ميزة هي طاقتها الشبابية.

وأضاف الحقيل، عبر حسابه بتويتر، اليوم الأحد: «من خلال رؤيته ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني، أُنشئت إدارة المشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووقعت الإدارة مع مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية، لتمكين المتطوعين من إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري».

 

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