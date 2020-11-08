بالفيديو.. الحقيل: ولي العهد يؤكد دائمًا أن ميزة السعودية هي طاقتها الشبابية

عبر حسابه بتويتر..
قال وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤكد دائماً أن ميزة السعودية هي طاقتها الشبابية.
وأضاف الحقيل، عبر حسابه بتويتر، اليوم الأحد: «من خلال رؤيته ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني، أُنشئت إدارة المشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووقعت الإدارة مع مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية، لتمكين المتطوعين من إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري».
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يؤكد دائماً أن ميزة السعودية هي طاقتها الشبابية؛ ومن خلال رؤيته ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني، أُنشئت إدارة المشاركة المجتمعية بـ@saudimomra وقد وقعت الإدارة مع @AlanoodOrg لتمكين المتطوعين من إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. pic.twitter.com/6RgiYZECC1
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يؤكد دائماً أن ميزة السعودية هي طاقتها الشبابية؛ ومن خلال رؤيته ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني، أُنشئت إدارة المشاركة المجتمعية بـ@saudimomra وقد وقعت الإدارة مع @AlanoodOrg لتمكين المتطوعين من إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. pic.twitter.com/6RgiYZECC1— ماجد الحقيل (@majedhogail) November 8, 2020
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