الأرصاد عن طقس الإثنين: رياح مثيرة وأمطار رعدية بهذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف».

كما توقعت الهيئة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر جنوبا وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:

اقرأ أيضا:

طقس الأحد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق