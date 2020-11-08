"الصحة» تحذر من الموجة الثانية لكورونا.. وتشدد على هذا الإجراء

أعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن العالم يقترب من تسجيل 50 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات التعافي يتجاوز 32 مليون حالة تعافي، بينما بلغت إجمالي الوفيات 1,250,000 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة أن هناك سلوكيات معينة قد تأثر في انتقال فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء ومن أبرزها إغلاق النوافذ، ولهذا يجب الحرص على تهوية الأماكن المفلقة بشكل جيد.

وأضافت وزارة الصحة أن من أهم أسباب انتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا عالميًّا، هو عودة شرائح من أفراد المجتمع وبالذات فئة الشباب إلى التجمع، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية .

وشددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد العام بالسلوكيات الصحية، وهي من أهم الركائز التي واصلت المملكة نجاحاتها فيها، وتعول الوزارة عليها كثيرا في النجاحات القادم.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن فترة العزل للشخص المخالط لشخص مصاب يبدأ احتسابه من آخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب، وحتى انتهاء المدة اللازمة.

وأوصت وزارة الصحة، جميع أفراد المجتمع بالسعي للحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، لأن هذا التطعيم يقي من تعرض الإنسان إلى أمراض التهابية تنفسية، كما يمكن للمتعافين من فيروس كورونا، حصولهم على هذا اللقاح.

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