المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

فتحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وذلك لبرامج البكالوريوس، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة، والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن التسجيل ببرامج البكالوريوس بداية من اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، ويستمر التسجيل حتى الـ17 من الشهر ذاته.

بينما يمكن التسجيل في دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومعاهد التدريب بالسجون، بداية من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر، ويستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، وفقًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبالنسبة لدبلوم الكليات التقنية «بنين»، ودبلوم الكليات التقنية «بنات المسائي»، يمكن التسجيل بداية من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر، حتى الأول من ديسمبر المقبل، وفقًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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