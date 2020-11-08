«تعليم جازان» يمثل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت بكندا

تأهلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت، الذي سيقام افتراضيًا في دولة كندا عبر فريق متوسطة البيض الأسفل التابع لمكتب التعليم بأبوعريش.

وكان فريق المدرسة المكوّن من الطلاب «علي عزي وريان زبيدي عبدالعزيز جباري ومعاذ جباري وأمجد غالطي» قد حقق المركز الثالث على مستوى المملكة في الفئة العادية مسار المرحلة المتوسطة التي أقيمت منافساتها افتراضيًا.

ورفع المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة، لأمير منطقة جازان ونائبه، مؤكدًا أن هذا المنجز يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموهما، مقدمًا التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومنسوبي مدرسة البيض الأسفل ومنسوبي مكتب التعليم بأبوعريش بهذا الإنجاز الوطني المتميز.

وأعرب، عن سعادته وفخره بالنماذج المتميزة من الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات المشاركين والمشاركات في جميع المسابقات الوطنية والدولية.

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