بالفيديو.. وصول عدد من معتمري باكستان للمدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة

وصل مساء اليوم الأحد، عدد من معتمري دولة باكستان إلى المدينة المنورة بعد أن أنهوا العزل الصحي الآمن ومن ثم مناسك العمرة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة مقطعًا مصوَّرًا يوثق لحظات استقبالهم والترحيب بهم.

فيما استقبلت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.

وسيخضع المعتمرون للعزل الطبي لمدة ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» حفاظًا على صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة، أنها سخّرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم مناسك العمرة والزيارة.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

#يحدث_الان #فيديو وصول معتمرين من دولة باكستان إلى #المدينة_المنورة بعد أن أنهوا العزل الصحي الآمن ومن ثم مناسك العمرة ... نسأل الله لهم القبول pic.twitter.com/a3vbJxd9RY — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 8, 2020

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