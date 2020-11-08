بالصور.. وكيل وزارة الخارجية المكلف لشؤون المراسم يستقبل سفير أوغندا المعيَّن لدى المملكة

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية المكلف لشؤون المراسم مشاري بن علي بن نحيت، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أوغندا المعيّن لدى المملكة إسحاق بيروما سيبوليمي.

وتسلم وكيل وزارة الخارجية المكلف لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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