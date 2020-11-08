للاستفادة من خبراتهم..

علمت عاجل من مصادرها، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية بشأن استقطاب كوادر. وقالت المصادر، إنه بناء على رغبة الوزارة في استقطاب الكوادر البشرية الحاصلين على مؤهل تخصص الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للاستفادة من خبراتهم ودعمهم في تطوير مهاراتهم التقنية، ونظرًا لوجود شواغر تقنية بإدارة وتقنية المعلومات، طالبت وزارة التعليم بتوجيه الموظفين والموظفات على الكادر الإداري الحاصلين على مؤهلات في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والراغبين للعمل، بالإدارة تعبئة البيانات المطلوبة في موعد أقصاه ١٤٤٢/٣/٢٣ هجريًا.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لعاجل: التعليم تستقطب كوادر للعمل من الحاصلين على مؤهلات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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