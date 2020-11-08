«الزكاة والدخل»: رسوم الامتياز التجاري من مصادر الأموال التي تضاف إلى الوعاء الزكوي

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، موقف أصحاب المنشآت إذا كان عليهم ديون ومدى اعتبارها من الوعاء الزكوي من عدمه.

وقال حساب الهيئة على تويتر أنه إذا كان على صاحب المنشأة مطلوبات ناتجة عن رسوم الامتياز التجاري فإنها تضاف للوعاء الزكوي كونها من مصادر الأموال لمقابلتها بالمحسوم.

ونصحت الهيئة بالاطلاع على الدليل الإرشادي لقطاع الصناعات التحويلية من هنا

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