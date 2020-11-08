920 ألف مصل و408 آلاف معتمر

تعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، وتم السماح لـ920 ألف مصلٍ، و408 آلاف معتمر بدخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والزيارة والصلوات حتى أمس، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وقامت الإدارة بعدة إجراءات، لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، حيث يتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءاً بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، ورصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.