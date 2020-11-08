10 إنذارات جوية على المناطق في 48 ساعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الـ48 ساعة الماضية، 10 تنبيهات مصحوبة بإنذارات جوية، لتقلبات جوية تضمنت سحبا رعدية وأمطارا ورياحا شديدة وسطحية، وشملت مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل. وحذرت الهيئة من التأثيرات المصاحبة للحالة الجوية، كالنشاط في الرياح السطحية، والتدني في مدى الرؤية. وأشارت الهيئة إلى أن حالة الإنذار تمتد ببعض المناطق حتى الثانية من صباح الاثنين. 01 منطقة مكة المكرمة - الليث - جدة - مواقع أخرى - سحب رعدية ممطرة 02 منطقة الرياض الدوادمي - الزلفي - عفيف - مواقع أخرى رياح نشطة - سحب رعدية 03 المدينة المنورة المدينة المنورة - المهد - بدر - وادي الفرع أمطار رعدية 04 منطقة جازان الدائر - الريث - العارضة - فيفا - هروب - مواقع أخرى أمطار رعدية 05 عسير أبها - أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تثليث - تنومة - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب - محايل أمطار رعدية 06 الباحة الباحة - الحجرة - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - قلوة - أمطار رعدية 07 الشرقية حفر الباطن - مواقع أخرى - سحب رعدية ممطرة 08 الحدود الشمالية العويقيلة - رفحاء - مواقع أخرى نشاط في الرياح السطحية 09 القصيم البكيرية - الرس - المذنب - النبهانية - بريدة - عقلة الصقور - عنيزة سحب رعدية ممطرة 10 حائل الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء - موقق سحب رعدية ممطرة



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