وحدة للرعاية العاجلة بمستشفى الفهد

وتهدف الوحدة إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفى وكذلك الحرص على تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة الباردة بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون تأخير، حيث يسهم هذا التنظيم في تقليص فترة الانتظار وتخفيف الضغط على قسم الطوارئ بالمستشفى.
وتستقبل الوحدة الحالات الباردة بعد الكشف عليها بمنطقة الفرز، ومن ثم تحويلها إلى وحدة الرعاية العاجلة.
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