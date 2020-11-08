سحب 76 منتجا لمواد مسرطنة ومحظور استخدامها

تحذيرات وإعلانات
أظهرت بيانات الهيئة من خلال التحذيرات والإعلانات الصادرة عنها، أنها حلّلت عينات من المنتجات والمستحضرات المتداولة في الأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواؤها على 13 من المواد المحظورة، ونسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ، والزئبق، كذلك نسبة عالية من مادة «الفورمالدهيد»، ومادة «نتروزامين» المحظورة، وكذلك نسبة عالية من الكحول (ميثانول)، وتجاوز الحد الأقصى المسموح به من البكتيريا، مشيرة إلى أن التعرض لتلك المواد يؤثر على الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، يشمل الصداع والشعور بالدوار، كما تسبب تهيجا للجهاز التنفسي والجلد والعين والتهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية وأمراض الكلى وبعض الأمراض المعوية الشائعة كالإسهال أو الغثيان والتقيؤ.
تصحيح المخالفة
وشددت الغذاء والدواء على اتخاذها -بالتنسيق مع الجهات المختصة- عدة إجراءات اشتملت على سحب 35 منتجا من الأسواق ومنع تداولها، و27 منتجاً تم سحبها ومنع دخولها إلى المملكة، و13 منتجاً سحبت ومنع دخولها لحين تصحيح المخالفة، إضافة إلى منتج واحد تم سحبه، وأصدرت تعميما للجهات الصحية بإيقاف استخدامها، كما شددت على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
المنتجات والمستحضرات المخالفة
76
منتجا ومستحضرا
31
مصنعا محليا
23
مصنعا خارجيا
22
مجهولة المصدر
الإجراءات
35
سحبها ومنع تداولها
27
سحبها ومنع دخولها المملكة
أسباب السحب والإيقاف
احتواؤها على نسبة عالية من مادة الرصاص
مادة الزرنيخ
الزئبق
مادة «الفورمالدهيد»
مادة «نتروزامين» المحظورة
نسبة عالية من الكحول (ميثانول)
كمية المادة الكحولية الإيثانول أقل من الحد المسموح به
تلوث التشغيلات ببكتيريا Bacillus Cereus
احتواؤها على نسبة عالية من مواد محسسة
احتواء المنتج على البكتيريا الضارة والمحظورة
كمية المادة الكحولية ايزوبروبانول أقل من الحدود المسموح بها
13
سحبها لحين تصحيح المخالفة
1
سحبه والتعميم للجهات الصحية بإيقاف استخدامه
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