عمالة تسيطر على سوق مواشي المزاحمية

على مدى 8 أعوام متواصلة، سيطر وافدون من جنسيات عربية على سوق مواشي محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، متجاهلين الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

«التجارة» تحذر

أوضحت وزارة التجارة، لـ«دوت الخليج»، أن المادة الأولى لنظام مكافحة التستر تضمنت أنه «لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات».

مكافحة التستر

أكدت وزارة التجارة أنه، وفقًا للنظام، يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل لسنتين، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معًا، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين.

«دوت الخليج» بدورها أرسلت استفسارًا حول القضية بتاريخ 24 أكتوبر عبر منصة الاستفسارات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولم يتم الرد.

عمالة طليقة

خلال جولة لـ«دوت الخليج» في السوق، التقت عددًا من الباعة السعوديين الذين عبروا عن معاناتهم من بعض العمالة التي تسيطر على السوق منذ 8 أعوام، مشيرين إلى أن هذه العمالة تتحرك بحرية في أسواق الرياض وشقراء والقويعية.

وقدم الباعة مقترحا للجهات المعنية بوضع الجهة الشرقية للمسلخ موقعًا لتسلم الذبائح وتسليمها من خلال وضع بوابتين أسوة بالأسواق الأخرى، لتنظيم الدخول.