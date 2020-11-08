شرط الفحص الدوري يوقف خدمات المرور بشرورة

إيقاف المعاملات
علمت «دوت الخليج» أن تغييرا بإدارة مرور شرورة السابقة واستبدالها بجديدة؛ أدى إلى إيقاف معاملات تجديد الاستمارات، فيما أوضح مصدر في مرور المنطقة أن هذه الإشكالية قد تحل قريبا، مؤكدا صحة ربط التجديد بالفحص في الوقت الحالي، معللا ذلك بأن «اليوزرات» الحالية ليس فيها استثناء من الفحص، وأن هذا التغيير جاء بعد إلغاء اليوزرات السابقة.
بعد المسافة
ذكر عدد من مراجعي المرور، أنهم فوجئوا بأن إدارة مرور شرورة، تشترط وجود الفحص لإنهاء الخدمات التي تتطلب ذلك، خلافا لما كان سائدا بإعفائهم من الفحص بمجرد إحضار تعريف من العمل أو شيخ القبيلة أو الغرفة التجارية يثبت سكنهم في شرورة، مؤكدين بعد وصعوبة الذهاب إلى أقرب مركز فحص فني، حيث تبلغ المسافة بين المحافظة ومدينة نجران ذهابا وإيابا 700 كم.
وقال متعاملون بحراج السيارات في حي الفيصلية، إن المشترين والباعة ينتظرون عودة الاستثناء ليستأنفوا حركة السوق.
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