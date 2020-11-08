حسوة تحصد الرايات والتميز بعسير

حقق مركز حسوة المركز الأول ضمن مبادرة نشامى عسير، بـ 4 رايات على مستوى اللجان الميدانية و5 مراكز تميز. وعمل أبناء حسوة على مدى 150 يوما متواصلا، ليخرجوا بـ12 فرصة ميدانية تحمل 14 مشروعا، و يبلغ عددهم 168 نشميا ونشمية، من أبناء مركز حسوة، مع قلة الخدمات وكثرة المعوقات. 01 متعففون 02 نجومنا 03 إطلالة ذهبان 04 كبارنا 05 ممر السعادة الرايات والتميز 01 فخرنا بجبل صلب 02 شامخات بذم السودة 03 نعود بحذر (أجمل جلسة عائلية ) 04 أجمل إطلالة بثاه 5 مشاريع



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