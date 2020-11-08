استحداث مدارس قيادة نسائية بداية العام

علمت «دوت الخليج» أن بداية العام الجديد ستشهد توسعا في إنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بمختلف المناطق، إلى جانب إتاحة الفرصة للنساء لاستخدام مدارس تعليم القيادة للرجال خلال فترات محددة بإشراف مدربات سعوديات، بهدف تخفيف الزحام على المدارس النسائية، وتمكينهن من الحصول على الرخص واستخراجها وفق الأنظمة.

إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة الإحصاء عن أن عدد رخص القيادة التي حصلت عليها النساء منذ السماح لهن برخص القيادة في 24-6-2018 حتى يناير 2020 بلغ 174624 رخصة قيادة، شكلت السعوديات منهن 84.8 %. وأكد التقرير أن أكبر المناطق التي أصدرت الرخص كانت منطقة الرياض بـ47.7 %، تلتها المنطقة الشرقية بـ27.9 %، ثم منطقة مكة المكرمة بـ14.4 %.

مدارس القيادة النسائية

5

مدارس في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك

174624

إجمالي رخص القيادة

%84.8

نسبة السعوديات الحاصلات على رخص

21

موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية

%47.7 الرياض

%27.9 الشرقية

%14.4 مكة المكرمة