استحداث مدارس قيادة نسائية بداية العام

إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة الإحصاء عن أن عدد رخص القيادة التي حصلت عليها النساء منذ السماح لهن برخص القيادة في 24-6-2018 حتى يناير 2020 بلغ 174624 رخصة قيادة، شكلت السعوديات منهن 84.8 %. وأكد التقرير أن أكبر المناطق التي أصدرت الرخص كانت منطقة الرياض بـ47.7 %، تلتها المنطقة الشرقية بـ27.9 %، ثم منطقة مكة المكرمة بـ14.4 %.
مدارس القيادة النسائية
5
مدارس في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك
174624
إجمالي رخص القيادة
%84.8
نسبة السعوديات الحاصلات على رخص
21
موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية
%47.7 الرياض
%27.9 الشرقية
%14.4 مكة المكرمة
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