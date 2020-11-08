لنجعلها خضراء في رنية

دشن محافظ رنية ‏خالد بن حسن الرويس ‏ووكيله الوصيص بن علي السبيعي انطلاق حملة التشجير بالمحافظة تحت شعار (لنجعلها خضراء) بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه ‏والزراعة بمحافظة رنية، وبحضور عدد من رؤساء الإدارات الحكومية والإعلاميين والمواطنين، وتمت زراعة أكثر من 1000 شتلة.

وقام المحافظ بغرس أول شتلة إيذاناً بانطلاق المبادرة لعملية التشجير، كما ‏سيتم غرس عدد من الشتلات حول المساجد وريها بالتعاون مع إدارة المساجد ‏والدعوة والإرشاد وحول مستشفى رنية العام ومراكز ‏الرعاية الصحية.