لنجعلها خضراء في رنية

دشن محافظ رنية خالد بن حسن الرويس ووكيله الوصيص بن علي السبيعي انطلاق حملة التشجير بالمحافظة تحت شعار (لنجعلها خضراء) بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، وبحضور عدد من رؤساء الإدارات الحكومية والإعلاميين والمواطنين، وتمت زراعة أكثر من 1000 شتلة.
وقام المحافظ بغرس أول شتلة إيذاناً بانطلاق المبادرة لعملية التشجير، كما سيتم غرس عدد من الشتلات حول المساجد وريها بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وحول مستشفى رنية العام ومراكز الرعاية الصحية.
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