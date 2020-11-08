هيكل تنظيمي لإسكان بر الشرقية

وقال «الزهراني»، خلال زيارته الجمعية، أن القطاع غير الربحي بالمملكة يشهد خلال الفترة الحالية نموا مستمرا، معقبا بذلك على البرامج التنموية والخدمات والمشاريع التنموية التي تقدمها جمعية البر بالمنطقة الشرقية للمستفيدين من خدماتها، والانتقال بهم من الحاجة إلى الإنتاج والعمل.
وأضاف «الزهراني»: «كنت أؤمن أن القطاع غير الربحي يحتاج مزيدا من النضج، ولكن بعد ما رأيته في بر الشرقية، من برامج تنموية وخطط إستراتيجية، أصبحت أيقن أن الفترة التي خططنا لها لتأهيل هذا القطاع في التعاون مع الإسكان التنموي لابد أن يتم تقليصها، نظرا لما يشهده هذا القطاع من نمو وتطوير».
وأكد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، سمير العفيصان، أن الزيارة تعزز سبل التعاون والتنسيق بين الجمعية وبرنامج الإسكان التنموي، مشيرا إلى أن الجمعية سلمت حتى الآن 8 دفعات من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين على مستوى المنطقة، من محافظات ومراكز، منذ أن بدأت الجمعية الشراكة مع برنامج الإسكان التنموي. كما شرعت في إطلاق ورش عمل، لإنشاء وحدة الإسكان التنموي، التي من المقرر أن تصل عدد الوحدات الإدارية للإسكان التنموي فيها إلى 9 وحدات.
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