وسيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
يذكر أنه وفقًا للخطة الإستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19.500 زائر في اليوم الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وصول الدفعة الأولى من معتمري الخارج إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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