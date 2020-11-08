رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفدا وزاريا سعوديا

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الذي يزور جمهورية العراق والوفد المرافق في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة.

وفي بداية الاستقبال نقل الفضلي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما بُحثت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر التقى الفضلي، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاءين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والعراقي.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية، لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.