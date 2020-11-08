السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 22 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجّت الجزائر 670 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة متابعة فيروس كورونا في الجزائر أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 42037 حالة ,فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 2048 حالة وفاة.

// انتهى //

21:57ت م

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الجزائر 22 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجّت الجزائر 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 62051 حالة.وأوضحت لجنة متابعة فيروس كورونا في الجزائر أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 42037 حالة ,فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 2048 حالة وفاة.// انتهى //21:57ت م0204

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